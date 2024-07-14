За 5 месяцев в Костромской области производители нарастили производство комплектующих для автотранспорта на 64,2%

Как пояснили в департаменте экономического развития, активный рост производства тесно связан с реализацией программ импортозамещения. При поддержке администрации Костромской области предприятия смогли перестроить производство, увеличить объемы и переориентировать выпуск на рынок ряда стран СНГ.

Благодаря мерам поддержки стабильным остается производство на Галичском автокрановом заводе. Предприятие является одним из лидеров в стране. Многие модели не имеют аналогов в России и отвечают самым высоким мировым стандартам.

При поддержке губернатора Сергея Ситникова в 2021 году Галичский автокрановый завод приступил к реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению производства. В работу уже запущены высокотехнологичный малярный участок и робототехнические комплексы. Общий объем финансовых вложений оценивается примерно в 275 млн рублей. Администрация региона поддерживает предприятие через механизм инвестиционного налогового вычета.

Выросло и производство комплектующих для машин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предприятия увеличили выпуск продукции на 64,2%.

Ведущим производителем запчастей в регионе является костромской завод автокомпонентов. Сегодня это единственное предприятие по изготовлению полного комплекса деталей цилиндропоршневой группы. Ежегодно здесь выпускают более 25 миллионов деталей по международным стандартам.

Развиваться предприятию помогают федеральные и региональные меры поддержки. Так, в рамках реализации президентского нацпроекта «Производительность труда» завод автокомпонентов сократил время изготовления партии деталей на 25% и увеличил выработку продукции на 27%.

Кроме того, предприятие активно пользуется мерами поддержки регионального фонда промышленности, созданного по инициативе губернатора Сергея Ситникова, а также преференциями в рамках реализации инвестпроектов. Уже в ближайшее время завод расширит импортозамещающее производство деталей для двигателей. Регион предоставит предприятию поддержку в виде налогового вычета.