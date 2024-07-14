Сотни отдыхающих эвакуированы из-за лесного пожара в Краснодарском крае

Из-за лесного пожара около хутора Дюрсо эвакуировали более 200 отдыхающих. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края.

Пламя распространилось на 3 гектара по лесу и траве в районе хутор Дюрсо. Пожар стал верховым и перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна", есть угроза дальнейшего распространения.

Пожарные организовали эвакуацию 220 человек, отдыхающих в этом районе, среди них 40 детей. Наращивается группировка МЧС.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко попросил автомобилистов воздержаться от поездок в охваченный пожаром район, чтобы не мешать проезду спасательной техники.