СМИ: Подозреваемая в убийстве ребенка в Перми не признает свою вину

Подозреваемая в убийстве "мальчика из чемодана" в Перми не признает своей вины. Об этом сообщает UralMash. На допросе 34-летняя Ирина Шатова сказала, что не убивала сына.

Шатову задержали накануне на чердаке отеля "Жемчужина", в здании которого находился ее офис для трейдинга. После задержания она вела себя хладнокровно и безэмоционально.

Тело мальчика с колотыми ранами и следами удушения было обнаружено 12 июля возле мусорных баков на улице Монастырской. Женщина с чемоданом, в котором было обнаружено тело ребенка, попала в камеры видеонаблюдения. Следователи установили ее личность и провели оперативные действия в квартире, где, предположительно, был убит мальчик.

По сообщениям СМИ, женщина нигде не работает, раньше трудилась в компании по продаже машин. Отец ребенка тоже занимался продажами. В браке пара состояла 10 лет. Два года назад женщина ушла от супруга к другому мужчине. Бывший муж подозреваемой уехал в США.

Женщина стала заниматься трейдингом с сожителем. За неделю до обнаружения тела бабушка мальчика по отцу хотела забрать внука в гости. Но подозреваемая отказала якобы из-за плохого настроения сына. Женщина "воспитывала сына по японской системе", в школу он не ходил.