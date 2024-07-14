После покушения на Трампа подорожал биткоин

После новостей о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, биткоин стал стоить более 60 тысяч долларов.

Коммерсант сообщает, что стоимость этой криптовалюты в ходе торгов поднялась выше $60 тыс. К 12:37 мск он торгуется за $60,355 тыс. (+3,47%), следует из данных Coindesk. Bloomberg связывает рост биткоина с новостью о покушении на экс-президента США Дональда Трампа.

Исторического максимума в 73 тысячи долларов биткоин достиг 12 марта, однако затем в апреле его стоимость начала снижаться. К середине месяца цена упала ниже $60 тыс. Эксперты связывали динамику с риторикой ФРС и обострением геополитической ситуации.

Как пишет Bloomberg, после покушения на Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение правого уха, возросли ставки на его победу на президентских выборах в ноябре. Рынки отреагируют на это повышенной волатильностью, пишет агентство.