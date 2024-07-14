В Курской области дрон поджег телевышку

В Курской области украинский дрон поджег телевышку. Как сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, речь идет об объекте в городе Суджа.

На месте работает дежурный караул пожарной части. Пострадавших нет.

Ранее сегодня по региону объявлялась ракетная опасность. Курянам было рекомендовано укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой, зайти с улицы в ближайшее здание или подходящее укрытие. Позднее был дан отбой ракетной опасности.