При обстреле Белгородской области ранен младенец

Белгородская область вновь подверглась обстрелу со стороны Украины - для атаки по поселку Октябрьскому применялась реактивная система залпового огня. В результате пострадали младенец и несколько взрослых. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что ранены четыре мирных жителя, в том числе 9-месячный ребенок.

Взрослые - женщины и мужчина, госпитализированы во вторую горбольницу Белгорода с минно-взрывными и баротравмами, ребенка по скорой доставили в детскую ОКБ. Младенец в состоянии средней тяжести, у него минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

В поселке на текущий момент повреждения зафиксированы в 17 частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли, фасады, входные группы, надворные постройки и заборы. Один дом разрушен, у еще одного дома разрушена одна из стен. В одном двухквартирном доме повреждена крыша. В 3 многоквартирных домах повреждено остекление. Также выбиты окна в здании промышленного предприятия.

Подомовой обход продолжается, информация о последствиях уточняется.