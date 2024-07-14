Предполагаемый участник покушения на Трампа якобы записал видео

20-летний Мэтью Крукс, который, предположительно, совершил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, перед нападением записал видео.

Ролик публикует канал новостей блогера Ильи Варламова. На видеозаписи молодой человек в очках называет свое имя и признается в ненависти к республиканцам и Трампу. Пока нет подтверждения, что ролик реальный.

Baza уточняет, что Крукс стрелял из винтовки типа AR с расстояния в 120 метров и сделал не менее пяти выстрелов, убив одного из участников предвыборного митинга и ранив еще двоих.

Напомним, на 78-летнего миллиардера Дональда Трампа было совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания.

Неизвестный открыл стрельбу по Трампу спустя всего несколько минут после начала его выступления, в котором шла речь о незаконной миграции. Раздалось несколько выстрелов, после чего Трамп схватился за ухо и присел за трибуну. Вскоре его окружили телохранители и увели в машину. На лице Трампа были видны брызги крови.

Трамп был доставлен в больницу и обследован. В соцсетях он сделал заявление, в котором сообщил, что пуля прошла через верхнюю часть его уха, в результате ранения он потерял много крови. После обследования и оказания помощи, Трамп был выписан из больницы.

Стрелок был ликвидирован Секретной службой, под охраной которой Трамп остается как экс-президент США. По сообщению пресс-центра этого ведомства, нападавший был убит, двое зрителей ранены, один погиб. Пострадавшие в тяжелом состоянии.

Расследованием покушения занимается ФБР. Личность подозреваемого в стрельбе установлена, им оказался 20-летний мужчина из Пенсильвании. Его мотивы пока не называются. Информации о подготовке покушения у ФБР заранее не было.

В полиции штата считают, что стрелок действовал в одиночку.