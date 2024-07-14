СК опубликовал видео задержанной пермячки, которая, предположительно, вынесла на помойку чемодан с телом убитого сына

СУ Следственного комитета по Пермскому краю опубликовало видеозапись следственных действий с участием задержанной женщины, которую подозревают в убийстве сына.

Женщина ведет себя совершенно спокойно, выглядит равнодушно, отвечает на вопросы следователя и подписывает протокол задержания без каких-либо эмоций.

Подозреваемая в убийстве сына - 34-летняя Ирина Шатова задержана накануне. UralMash уточняет, что ее нашли на чердаке отеля "Жемчужина".

Тело мальчика с колотыми ранами и следами удушения было обнаружено 12 июля возле мусорных баков на улице Монастырской. Женщина с чемоданом, в котором было обнаружено тело ребенка, попала в камеры видеонаблюдения. Следователи установили ее личность и провели оперативные действия в квартире, где, предположительно, был убит мальчик.

По сообщениям СМИ, женщина нигде не работает, раньше трудилась в компании по продаже машин. Отец ребенка тоже занимался продажами. В браке пара состояла 10 лет. Два года назад женщина ушла от супруга к другому мужчине. Бывший муж подозреваемой уехал в США.

Женщина стала заниматься трейдингом с сожителем. За неделю до обнаружения тела бабушка мальчика по отцу хотела забрать внука в гости. Но подозреваемая отказала якобы из-за плохого настроения сына. Женщина "воспитывала сына по японской системе", в школу он не ходил.