Совершено покушение на кандидата в президенты США, миллиардера Дональда Трампа

На 78-летнего миллиардера Дональда Трампа, участвующего в предвыборной гонке за пост президента США, совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания.

Неизвестный открыл стрельбу по Трампу спустя всего несколько минут после начала его выступления, в котором шла речь о незаконной миграции. Раздалось несколько выстрелов, после чего Трамп схватился за ухо и присел за трибуну. Вскоре его окружили телохранители и увели в машину. На лице Трампа были видны брызги крови.

Трамп был доставлен в больницу и обследован. В соцсетях сделал заявление, в котором сообщил, что пуля прошла через верхнюю часть его уха, в результате ранения он потерял много крови. После обследования и оказания помощи, Трамп был выписан из больницы.

Стрелок был ликвидирован Секретной службой, под охраной которой Трамп остается как экс-президент США. По сообщению пресс-центра этого ведомства, нападавший был убит, двое зрителей ранены, один погиб. Пострадавшие в тяжелом состоянии.

Расследованием покушения занимается ФБР. Личность подозреваемого в стрельбе установлена, им оказался 20-летний мужчина из Пенсильвании. Его мотивы пока не называются. Информации о подготовке покушения у ФБР заранее не было.

В полиции штата считают, что стрелок действовал в одиночку.