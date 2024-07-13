14 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Политика Астраханская область Луганская Народная Республика
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин тепло поздравил жителей подшефной Кременной (ЛНР) с днем города

Сегодня Кременная в ЛНР отмечала день города. С этим жителей подшефной территории поздравил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

"От себя лично и от лица всей Астраханской области поздравляю жителей района, которые стали нам уже родными, с праздником!", - написал в своем телеграмм-канале губернатор.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Город находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, что делает жизнь здесь особенно сложной. Несмотря на продолжающиеся обстрелы, жители Кременной и всех близлежаших населенных пунктов проявляют невероятную стойкость и силу духа, отмечает Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

"Два года назад мы взяли шефство над Кременским районом. Сотни астраханцев всё это время помогают восстанавливать разрушенные социальные объекты, жилые дома и инфраструктуру. Наши специалисты отремонтировали километры инженерных сетей, МФЦ, совсем недавно построили в районе новую амбулаторию, завершаем ремонт двух школ, а для подвоза детей наш регион передал пять школьных автобусов. А пока идут каникулы, гостеприимно принимаем в астраханских оздоровительных лагерях кременских ребят. Мы стоим плечом к плечу с вами, готовые помогать и поддерживать вас в каждый момент. Вместе мы сможем преодолеть все трудности и вернуть мир на вашу родную землю" - высказала уверенность глава Астраханской области.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Теги: игорь бабушкин, кременная, день города, астраханская область


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