Игорь Бабушкин тепло поздравил жителей подшефной Кременной (ЛНР) с днем города

Сегодня Кременная в ЛНР отмечала день города. С этим жителей подшефной территории поздравил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"От себя лично и от лица всей Астраханской области поздравляю жителей района, которые стали нам уже родными, с праздником!", - написал в своем телеграмм-канале губернатор.

Город находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, что делает жизнь здесь особенно сложной. Несмотря на продолжающиеся обстрелы, жители Кременной и всех близлежаших населенных пунктов проявляют невероятную стойкость и силу духа, отмечает Игорь Бабушкин.

"Два года назад мы взяли шефство над Кременским районом. Сотни астраханцев всё это время помогают восстанавливать разрушенные социальные объекты, жилые дома и инфраструктуру. Наши специалисты отремонтировали километры инженерных сетей, МФЦ, совсем недавно построили в районе новую амбулаторию, завершаем ремонт двух школ, а для подвоза детей наш регион передал пять школьных автобусов. А пока идут каникулы, гостеприимно принимаем в астраханских оздоровительных лагерях кременских ребят. Мы стоим плечом к плечу с вами, готовые помогать и поддерживать вас в каждый момент. Вместе мы сможем преодолеть все трудности и вернуть мир на вашу родную землю" - высказала уверенность глава Астраханской области.