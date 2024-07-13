Задержана подозреваемая в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми

Задержана подозреваемая в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми. В ближайшее время Ирина Шатова будет допрошена следователями, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю.

Тело мальчика с колотыми ранами и следами удушья было обнаружено 12 июля возле мусорных баков на улице Монастырской. Женщина с чемоданом, в котором было обнаружено тело ребенка, попала в камеры видеонаблюдения. Следователи установили ее личность и провели оперативные действия в квартире, где, предположительно, был убит мальчик.