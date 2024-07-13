На заводе, где обслуживался упавший SSJ-100, идут следственные действия

На территории завода, где проходил техобслуживание упавший в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet, идут следственные действия, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, изымается соответствующая техническая документация.

На месте крушения самолета обнаружены бортовые самописцы, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы ЧП.

Крушение самолета произошло в лесу, недалеко от города Коломна, 12 июля, около 15.00 по московскому времени. Воздушное судно вылетело с авиаремонтного завода в городе Луховицы Московской области и выполняло рейс в базовый аэропорт "Внуково".

Известно, что самолет принадлежал "Газпром авиа". На борту находились три члена экипажа. Предварительно, они погибли. СМИ сообщали, что тела членов экипажа найдены, однако официального подтверждения этой информации не было.