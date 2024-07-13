Сразу двое приближенных к экс-замминистру обороны Иванову скончались в один день

Двое приближенных бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, скончались в один день - 8 июля.

Речь идет о 52-летнем бизнесмене Игоре Котельникове и 61-летнем главе управления государственной экспертизы Минобороны генерал-полковнике Магомеде Хандаеве, сообщает "Лента.ру".

Котельников, обвиняемый в даче взяток высшим должностным лицам Минобороны, скончался в московском СИЗО-4 "Медведь". По словам члена Совета по правам человека Евы Меркачевой, смерть связана с условиями содержания в карцере. По ее словам, помещение в карцер в жаркую погоду допустимо только в крайних случаях, находиться там в духоте практически невозможно.

Хандаев был допрошен следствием в качестве свидетеля по делу и в СИЗО не находился. Причина его смерти не называется.

Ранее сообщалось, что следствие изучит информацию о телефонных разговорах Тимура Иванова. Помимо этого, следователь изучает изъятые во время обысков документы и электронные носители и ждет ответов на запросы в ФСБ. С учетом полученных данных итоговое обвинение может быть изменено и дополнено.

Иванова обвиняют в получении взятки, денежный эквивалент которой превышает 1,1 млрд рублей. Бывший заместитель министра обороны находится в СИЗО "Лефортово". Ранее ему продлили арест до 23 сентября. Аналогичное решение суд вынес и в отношении предполагаемого сообщника Иванова - бизнесмена и директора компании "Волжский берег" Сергея Бородина. В июне Иванов был освобожден от должности замминистра обороны РФ.