Песков прокомментировал заявление Буданова о нескольких попытках покушения на Путина

Безопасность президента РФ Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова.

"Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне", - сказал представитель Кремля в комментарии Shot.

Ранее Буданов заявил, что Киев совершал несколько попыток покушения на Путина, все они были неудачными.

Напомним, в мае 2023 года Украина попыталась нанести удар по Кремлю. Два беспилотника действиями военных были выведены из строя. В Кремле расценили атаку беспилотников как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ.

В апреле прошлого года Песков назвал "желтыми измышлениями" данные о попытке покушения на Путина с дрона.