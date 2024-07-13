В Госдуме призвали не верить "инсинуациям" о замедлении WhatsApp и YouTube

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что не нужно верить инсинуациям о том, что WhatsApp, Telegram и YouTube уже замедлены.

Он отметил, что у регулятора есть техническая возможность замедлять трафик практически всех цифровых платформ, но без правовых оснований делать этого он не будет. "По закону РКН обязан объявить о том, что задействует эту меру, и назвать причину", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Депутат добавил, что в случае с YouTube причина ухудшения скорости и качества целиком на совести Google, который перестал обслуживать кэширующие сервисы на территории РФ.

Ранее "Ростелеком" распространил информацию о проблемах с оборудованием корпорации, что может приводить к замедлению. А в СМИ появилась информация, что YouTube могут заблокировать. Горелкин отмечал, что об этой проблеме говорили давно. После начала СВО корпорация Google фактически бросила свои CDN-серверы, размещенные на территории России, и оборудование постепенно начало выходить из строя.