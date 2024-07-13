Исследование: Средний ежемесячный доход богатейших россиян составил 227 тысяч рублей

Средний ежемесячный доход 10% самых обеспеченных россиян в 2023 году составил 227 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах дебютного исследования НИУ ВШЭ, пишет РБК.

По данным исследования, медианный душевой доход 10% населения России составил 180 тысяч рублей.

Наиболее распространенный (около 20%) доход у самых обеспеченных россиян — порядка 300–400 тысяч рублей.

Около 18% из числа богатейших граждан ежемесячно зарабатывают 100-200 тысяч рублей. Доходы свыше 900 тысяч рублей в месяц имеют 8-9% россиян из этой группы.

12 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Диапазон ставки будет варьироваться от 13 до 22%. Кроме того, со следующего года будет увеличена ставка налога на прибыль с 20% до 25%. Глава Минфина Антон Силуанов полагает, что богатые россияне вряд ли начнут уходить от уплаты налогов из-за ожидаемого введения прогрессивного НДФЛ, ведь за это предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.