СМИ: Обнаружены тела членов экипажа упавшего в Подмосковье SSJ-100

Тела членов экипажа упавшего в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet-100 найдены. Об этом сообщает ТАСС.

Для их опознания понадобится генетическая экспертиза.

Известно, что самолет принадлежал "Газпром авиа". На борту находились три члена экипажа. Крушение самолета произошло в лесу, недалеко от города Коломна, 12 июля, около 15.00 по московскому времени. Воздушное судно вылетело в 14.52 с авиаремонтного завода в городе Луховицы Московской области и выполняло рейс в базовый аэропорт "Внуково".