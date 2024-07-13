ГД начала рассматривать запрет на усыновление детей гражданам стран, где разрешена смена пола

Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, который запрещает усыновление или опекунство для граждан зарубежных стран, в которых разрешена смена пола, об этом сообщил спикер Госдумы Володин.

"Внесенная законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путем медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность", - написала Володин в телеграм-канале.

По его словам, особую важность представляет исключение возможных опасностей в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети в перечисленных странах.

Ранее Володин заявил, что политика западных стран в отношении детей ведет к трагедии. Однако в России запрещены пропаганда половых извращений и "смена пола", а лица, сделавшие такую операцию где-то за рубежом, не имеют права быть опекунами или усыновителями. Но граждане стран, где разрешена "смена пола", до сих пор могут усыновить российских детей. То есть они тоже могут стать трансгендерами.

Напомним, летом 2023 года Госдума единогласно приняла закон о запрете "смены пола". Это разрешено только для детей с врожденными пороками развития по решению специальной комиссии и только в нескольких клиниках. Депутат Госдумы Николай Николаев отмечает, что "сменить пол" вообще невозможно, так как он определяется набором хромосом. Можно только изменить внешность, калеча при этом человека.