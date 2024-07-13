В Минводах совершил экстренную посадку Superjet 100

Самолет Sukhoi Superjet-100, выполнявший рейс Нижневартовск— Минеральные Воды, запросил экстренную посадку из-за отказа генератора.

Борт штатно приземлился в Минводах, сообщил РИА Новости представитель Южной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что самолет выполнял рейс авиакомпании "Азимут".

12 июля в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet 100, на борту находились три члена экипажа, все они погибли.

Известно, что самолет принадлежал "Газпром авиа". Крушение самолета произошло в лесу, недалеко от города Коломна, 12 июля, около 15.00 по московскому времени. Воздушное судно вылетело с авиаремонтного завода в городе Луховицы Московской области и выполняло рейс в базовый аэропорт "Внуково".