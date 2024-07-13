При взрыве газа в пятиэтажке в Псковской области пострадали два человека

В городе Опочка Псковской области произошел взрыв бытового балонного газа в пятиэтажном жилом доме.

Как сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, пострадали два человека — их доставили в больницу.

Взрыв произошел по адресу Сущевская, 2а. Повреждены три квартиры и два автомобиля. Ведерников уточнил, что огонь был ликвидирован в течение 15 минут.

Жители уже покинули здание. В ближайшее время прибудут специалисты для оценки состояния дома.

Ранее в Волгограде после взрыва газа на насосной станции оказалась разрушена электроподстанция. Как заявил губернатор региона Андрей Бочаров, есть погибшие и пострадавшие. В результате происшествия получили повреждения десятки квартир.