Основным доказательством по делу Попова стал перевод на его карту свыше 1 млн рублей

Банковский перевод в размере более 1 млн рублей на карту командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова стал основным доказательством в уголовном деле об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Источник отметил, что именно эта сумма вменяется военным следствием генералу Попову.

Как сообщалось, Попов утверждает, что Цоков одолжил ему деньги.

Попов находится под арестом с мая 2024 года. По версии следствия, генерал причастен к хищению денег при закупке металлоконструкций для оборонительных сооружений. Сам он вину отрицает.

Цоков погиб летом 2023 года при украинском ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow. Он был заместителем командующего Южным военным округом, посмертно ему присвоили звание Героя России. Дело в отношении Цокова было закрыто по нереабилитирующим основаниям.