Следствие изучит данные о телефонных разговорах экс-замминистра обороны Иванова

Следствие изучит информацию о телефонных разговорах бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщается в постановлении Басманного суда Москвы, передает РИА Новости.

Помимо этого, следователь изучает изъятые во время обысков документы и электронные носители и ждет ответов на запросы в ФСБ. С учетом полученных данных итоговое обвинение может быть изменено и дополнено.

Суд также указал, что по делу Иванова есть три свидетеля, фамилии которых в постановлении скрыты.

Иванова обвиняют в получении взятки, денежный эквивалент которой превышает 1,1 млрд руб. Ранее ему продлили арест до 23 сентября. Аналогичное решение суд вынес и в отношении предполагаемого сообщника Иванова - бизнесмена и директора компании "Волжский берег" Сергея Бородина. В июне Иванов был освобожден от должности замминистра обороны РФ.