Нефтебаза горит в Ростовской области после атаки БПЛА

Пожар произошел на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

Возгорание произошло около 4 часов утра (мск). По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен 3-й ранг.

По словам губернатора, к 8 утра площадь пожара составляла 200 кв.м. К месту тушения прибыл пожарный поезд.

Mash пишет, что один из беспилотников упал на территорию предприятия, где хранят бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Минобороны РФ сообщает, что минувшей ночью средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией России. Два БПЛА сбиты над Ростовской областью, по одному - над Белгородской и Курской областями.