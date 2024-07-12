Названа предварительная причина крушения самолета в Подмосковье

Причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье мог стать синхронный отказ двух двигателей, сообщают РИА Новости.

ТАСС сообщает, что причиной отказа систем Superjet 100 на небольшой высоте могло стать попадание птиц в двигатели.

Как сообщало Накануне.RU сегодня, в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа. По предварительным данным, они погибли. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела о крушении самолета в Московской области.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о крушении самолета.

Известно, что самолет принадлежал "Газпром авиа". Крушение самолета произошло в лесу, недалеко от города Коломна, 12 июля, около 15.00 по московскому времени. Воздушное судно вылетело в 14.52 с авиаремонтного завода в городе Луховицы Московской области и выполняло рейс в базовый аэропорт "Внуково". На борту находились три члена экипажа "Газпром авиа".