Министры обороны России и США провели телефонные переговоры

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.

Напомним, за месяц это уже вторые телефонные переговоры между главами военных ведомств РФ и США. Прошлые телефонные переговоры состоялись 25 июня по инициативе США. Во время телефонных переговоров глава Минобороны России Андрей Белоусов указал шефу Пентагона Ллойду Остину на риски эскалации из-за поставок американского оружия Украине.

До этого телефонные переговоры глав военных ведомств состоялись 15 марта 2023 года.