Опубликованы кадры с места крушения самолета в Подмосковье

В сети появились первые кадры с места крушения самолета Superjet в подмосковном лесу, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев в своем Telegram-канале подчеркнул, что угрозы населенным пунктам нет.

Причины крушения пока неизвестны. Самолет принадлежал "Газпром авиа". По данным ТАСС, сегодня около 15.00 мск на территории городского округа Коломна Московской области произошло крушение самолета Superjet 100 ООО "Авиапредприятие "Газпром авиа". Воздушное судно вылетело в 14.52 мск с авиаремонтного завода в городе Луховицы Московской области и выполняло рейс в базовый аэропорт "Внуково". На борту находились три члена экипажа "Газпром авиа".

Черные ящики потерпевшего крушение самолета в Подмосковье пока не найдены.

Напомним, сегодня, в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа. По предварительным данным, они погибли. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела о крушении самолета в Московской области.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о крушении самолета в Московской области.