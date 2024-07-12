12 Июля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Экспозиции музея «Российский арбуз» в Астраханской области заинтересовали туристов

В разгар туристического сезона в Астраханскую область традиционного приезжают гости из регионов России. Их привлекают астраханские бренды — рыбная ловля, лотос и арбузы. Поэтому у большинства приезжих в перечень обязательных мест для посещения входит филиал Астраханского музея-заповедника — музей «Российский арбуз», который находится в Камызякском районе, сообщает министерство культуры региона.

(2024)|Фото: astrobl.ru

На выставке музея «Российский арбуз» представлено много предметов, связанных со сладкой ягодой. Экспозиция рассказывает о разных сортах астраханских арбузов, истории выращивания и селекции, местных традициях и оригинальных рецептах.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Особое место занимает «уголок учёного», где собраны материалы, посвященные деятельности ученых-селекционеров, их научных достижениях. Среди них: выдающемуся ученому-кукурбитологу (бахчеводу) Константину Ивановичу Пангало — ученику, другу и соратнику знаменитого советского генетика Николая Ивановича Вавилова.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Недавно в музее побывали гости из Самары. Заведующая филиалом Светлана Старшова ознакомила туристов с комплексами музея. Гости музея с интересом рассматривали экспонаты, особо их удивили размеры сладкой ягоды, целебный мёд и варенье из арбуза.

Теги: астраханские арбузы, музей, туристы, экспозиция, вавилов


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