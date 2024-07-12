Астраханский фонд «Добро 30» доставил спецтехнику и гуманитарный груз бойцам СВО

Волонтеры фонда «Добро 30» из Астраханской области совершили 34-ю поездку в зону проведения СВО. Астраханским солдатам шести подразделений была доставлена спецтехника на миллион рублей и три тонны гуманитарного груза. Кроме того, из Астраханской области передали гуманитарную помощь в Каменский детский дом.

«Не устаём благодарить неравнодушных астраханцев за помощь нашим ребятам. Поддержка из дома им там необходима. Спасибо предпринимателям, благодаря которым удаётся приобретать дорогостоящую технику и закрывать потребности бойцов. Этим мы спасаем жизни наших героев. И благодарим водителей фонда «Добро 30» Талгата Кусаманова и Михаила Киютина за то, что находят время и возможность доставить гумгруз в опасную зону», – отметила организатор фонда Иляна Шашина.

Благотворительный фонд «Добро 30» поддерживает военнослужащих Российской Федерации второй год. За это время фонд помог более трем тысячам военнослужащих и их семьям. Помочь бойцам может каждый. Тел: +7 927 072 51 28.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.