Упавший в Подмосковье "Суперджет" не был импортозамещенной версией

В Минпромторге России опровергли информацию о том, что разбившийся в Подмосковье "Суперджет" был импортозамещенной, обновленной версией самолета. Там отметили, что речь идет не о Sukhoi Superjet 100NEW-95.

Самолет авиакомпании "Газпромавиа" экипаж из двух пилотов и штурмана перегонял с авиазавода в Луховицах в аэропорт Внуково. Ряд СМИ сообщает, что борт прошел плановые ремонтные работы.

В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с крушением самолета. Между тем, источник ТАСС в оперативных службах сообщает, что, по одной из версий, причиной аварии мог стать отказ двигателя. Официально эта информация не подтверждена.