В Ноябрьске шесть человек с одной фамилией выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах

В Ноябрьске на выборы депутатов городской группы по многомандатному избирательному округу выдвинулись шесть человек с фамилией Бондарчук. Соответствующие сведения о кандидатах опубликовала территориальная избирательная комиссия города.

Так, свои кандидатуры в порядке самовыдвижения выдвинули действующий депутат городской думы Александр Бондарчук, безработный Денис Александрович и студентка Эмилия Александровна Бондарчуки, пенсионерка Любовь Бондарчук, сотрудница одной из компаний Эльвина Бондарчук и главный специалист организационно-проектного отдела управления молодежной политики и туризма администрации города Ноябрьска Мария Бондарчук.

"Интерфакс" со ссылкой на Александра Бондарчука сообщил, что все Бондарчуки, заявившихся на выборы, кроме Марии, являются членами его семьи. Закон не запрещает регистрироваться родственникам на выборах. Избирательный округ является пятимандатным, то есть, избиратели могут выбирать сразу до пяти кандидатов.

Всего на выборы выдвинулись 17 кандидатов (девять самовыдвиженцев, пять от "Единой России", по одному от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России - За правду").

Решение о регистрации претендентов в депутатское кресло пока не принято. Выборы депутатов гордумы Ноябрьска пройдут в единый день голосования - 8 сентября.