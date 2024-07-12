МЧС: Жертв крушения самолета в Подмосковье среди населения нет. Экипаж погиб

В МЧС России высказались о падении в Московской области самолета Sukhoi Superjet 100.

"Борт упал в лесном массиве. В самолете находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет", - сообщает министерство в своем telegram-канале.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем telegram-канале, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации.

Самолет перегоняли с авиазавода в Луховицах в аэропорт Внуково.