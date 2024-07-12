Захарова: Киев готовит разрушение дамб Киевской ГЭС

Киевский режим готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, это станет очередной провокацией против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на появившееся сообщение об исследовании так называемым Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра", - заявила дипломат.

По словам Захаровой, в сентябре и октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС. "А в июне 2023 года она разрушилась вследствие непрекращавшихся обстрелов ВСУ", - отметила она.

Нет сомнений, добавила дипломат, что режим Зеленского затевает "очередную циничную провокацию против собственного населения".

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня 2023 года. Из-за этого произошел аварийный спуск Каховского водохранилища, полное затопление Новой Каховки и еще ряда населенных пунктов ниже по течению Днепра, в том числе пригородов Херсона. В то же время уровень воды в Каховском водохранилище критически упал. Водохранилище без плотины высохло, его дно заросло травой. Всего затопило 1,5 тысяч жилых домов, 16 кладбищ и свыше 160 соцобъектов, была подтверждена смерть 57 человек.