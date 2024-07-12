Экс-главу Каменского округа Белоусова вновь оставили под арестом

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на арест экс-главы Каменского округа Сергея Белоусова. Решение оставлено в силе.

Осенью прошлого года в мэрии Каменского городского округа проходили обыски. Сообщалось, что они связаны с уголовным делом Белоусова, на тот момент уже покинувшего пост главы. Позже стало известно, что Сергей Белоусов обвиняется по статье 289 УК РФ "Незаконное участие в предпринимательской деятельности" и части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

В мае Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил бывшего чиновника под стражу до 14 июня 2024 года, в дальнейшем арест продлили до 13 августа. Адвокат Белоусова подавал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд на это решение. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, в итоге судебный акт оставлен без изменения, а жалоба защитника – без удовлетворения. В СИЗО обвиняемый пробудет до 13 августа включительно.

Ранее защита бывшего главы уже пыталась обжаловать его арест, но Белоусова также оставили под стражей.