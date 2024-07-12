В Подмосковье разбился "Суперджет"

СМИ и Telegram-каналы сообщили о крушении самолета SSJ-100 ("Суперджет") в Подмосковье. По предварительным данным, борт долгое время кружил в районе Воскресенска. Очевидцы сообщают о столбе черного дыма на месте предполагаемого крушения. Telegram-канал Baza сообщил, что на борту были три члена экипажа, а перед падением пилоты уводили самолет от жилого массива.

Источник Shot сообщает, что "Суперджет" разбился в районе Коломны после взлета на испытательный полет из аэропорта Жуковский.

Какой авиакомпании принадлежал борт пока не сообщается.