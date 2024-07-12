В Югре будут судить бывшего помощника экс-губернатора Комаровой
Бывший помощник экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой Михаил Слинкин пойдет под суд, сообщают "Погоны и галстуки".
По данным "ПиГ", его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. В 2020 году он, работая вице-президентом региональной общественной организации "Олимпийской совет Югры", предоставил документы в окружной "Центр гражданских и социальных инициатив", чтобы получить компенсацию за аренду помещения.
По версии следствия, он указал фиктивные адреса. После скандала, став фигурантом уголовного дела, Слинкин подал в отставку.