Рогозин – о планах Госдумы заблокировать Telegram: "Вред нанесете похлеще НАТО"

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин предложил коллегам из Госдумы, желающим "в своем порыве все заблокировать", поинтересоваться мнением воюющих подразделений армии.

"Вы в своем порыве всё заблокировать, в том числе Telegram, хотя бы поинтересуйтесь мнением воюющих подразделений Армии России! А то вред нанесёте похлеще НАТО. Если не в курсе, приезжайте, пообщайтесь с бойцами и командирами, разберитесь сначала в обстановке, а потом своей бумажной шашкой махайте. Такая вот нижайшая просьба к коллегам", - прокомментировал Рогозин в своем Telegram-канале слова депутата Антона Немкина, который не исключил блокировку популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp, если те не будут бороться с анонимностью и вводить верификацию пользователей.