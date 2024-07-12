12 Июля 2024
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Китай ответил на поставки компаниями из США оружия Тайваню

Власти Китая ввели санкции против шести военно-промышленных компаний Америки. Причина – продажа оружия Тайваню. В список попали Andurier, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Pinnacle Technology.

"Недавно Соединенные Штаты в очередной раз объявили о продаже оружия Тайваньскому региону Китая, что серьезно нарушило принцип "одного Китая" и три китайско-американских совместных коммюнике, серьезно вмешалось во внутренние дела Китая и нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - сообщает МИД Поднебесной.

Ранее стало известно, что Китай может овладеть Тайванем без войны. Отмечается, что Китай просто объявит карантин и полностью перекроет доступ к портам острова. Для этого будет использована не Народно-освободительная армия Китая, а флот береговой охраны. Карантин является более целесообразным для Китая и более вероятным, чем вторжение или блокада, он создаст уникальные проблемы с точки зрения того, как Тайвань и США отреагируют.

Цель Китая – не в том, чтобы изолировать Тайвань, а показать заявленный Пекином суверенитет над островом и проверить реакцию международных судоходных компаний, оказать значительное давление на Тайвань. Эти действия будут сопряжены со значительным риском для Китая. Но если вмешаются США, то именно они будут рассматриваться как инициатор боевых действий.

Теги: США, Америка, Тайвань, санкции


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