Депутаты и эксперты ожидают дальнейшего замедления YouTube в России

Замедление доступа к YouTube в России будет происходить и дальше, но вызвано это естественными причинами. Примерно так высказались сразу несколько депутатов Госдумы и экспертов.

Сегодня "Ростелеком" распространил информацию о проблемах с оборудованием корпорации, что может приводить к замедлению. А в СМИ появилась информация, что YouTube могут заблокировать.

Зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин отмечает, что об этой проблеме говорили давно. После начала СВО корпорация Google фактически бросила свои CDN-серверы, размещенные на территории России, и оборудование постепенно начало выходить из строя.

Коллега Горелкина по комитету Антон Ткачев тоже указывает на эту причину. Он считает, что полностью YouTube работать не перестанет, но его замедление все же постепенно будет происходить.

Экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко также склоняется к техническим причинам - старению оборудования, которому не хватает мощностей. Полностью YouTube не встанет, пропускная способность сохранится, но замедлится сильно. Однако это будет постепенно. При этом, скорее всего, появятся какие-то посредники, которые возьмут на себя замену и модернизацию оборудования. В этом заинтересованы и интернет-провайдеры: это даст им преимущества перед конкурентами.

При этом власти РФ не планируют ограничивать доступ к YouTube, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако в конце июня Горелкин обмолвился, что у него состоялась дискуссия о судьбе YouTube. По его словам, это никому неизвестно, вначале будет замедление скорости доступа. Но внесенный законопроект о запрете рекламы на заблокированных ресурсах затронет YouTube даже в случае замедления скорости. Подробностей он не сообщил, но намекнул, что блокировка американского видеохостинга весьма вероятна.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент компании "Крибрум", специалист по искусственному интеллекту Игорь Ашманов говорил, что рано или поздно YouTube придется заблокировать.