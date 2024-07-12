Виталий Хоценко приветствовал 1,5 тысячи участников 54-й сельской летней спартакиады «Королева спорта-Тара-2024»

Одно из самых важных событий в мире регионального спорта состоялось на стадионе с символичным названием «Олимп».

Тара - самый старинный и второй по второй по величине город Омской области - отмечает в эти дни 430-летие своего основания и уже шестой раз становится столицей областного спортивно-культурного праздника. Тарский район является рекордсменом по числу проведенных финальных соревнований «Праздников Севера» и «Королев спорта».

На этот раз столица региональной сельской летней олимпиады собрала порядка 1,5 тысячи приверженцев физкультурного движения со всей Омской области.

В торжественном открытии 54-го областного сельского спортивно-культурного праздника «Королева спорта-2024» принял участие Губернатор Виталий Хоценко с командами регионального Правительства и областного парламента, руководителями федеральных структур и главами муниципалитетов.

До начала красочной торжественной церемонии гости и жители северной столицы Омской области смогли увидеть уникальное силовое шоу «Сибирское братство» и посетить традиционную ярмарку народных ремесел.

Тем временем трибуны тарского стадиона «Олимп» до отказа заполнили болельщики и зрители.

Открытие спартакиады стартовало с авиашоу и показательных выступлений парашютистов, которые спустились с флагами России, Омской области, Тарского района, Знаменем Победы. Затем зрителям представили грандиозное театрализованное представление, рассказывающее о Тарском районе, с участием творческих и спортивных коллективов. Собравшихся гостей приветствовала королева праздника Ольга Синицкая и его талисман – веселый и спортивный горностай. Продолжил праздник парад команд всех 32-х районов с флагами муниципалитетов и в экипировке, отражающей индивидуальность предствляемых сельских территорий. В составе сборных - спортсмены, заслужившие честь представлять свои районы. Среди них - многократные призёры и чемпионы спартакиад, поднимавшиеся на пьедестал почёта по разным видам спорта.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил участников события с открытием 54-й летней областной спартакиады «Королева спорта», а жителей северной столицы Омской области - с юбилеем старинного города.

"Отрадно, что сегодня и завтра проходят праздничные события, посвящённые и спортивному празднику, и юбилею Тары -самому старому городу нашей области и Сибирского федерального округа исполняется 430 лет. Тарчане, поздравляем вас! Вся область собралась посостязаться, посмотреть подворья, отпраздновать день рождения Тары. Приехали гости из Беларуси. И, конечно, хочется пожелать замечательному городу - развития, здоровья жителям Тары и всего района. А участникам соревнований - достойных, хороших результатов: будем смотреть, будем болеть. Из вас, дорогие ребята, уверен, вырастут большие спортсмены, а самое - главное достойные люди. Поздравляю вас замечательным праздником-открытием "Королевы спорта" - уже третьей в Таре!" - обратился Виталий Хоценко к участникам и гостям торжественного открытия спартакиады.

В ходе подготовки к этому событию при поддержке областного Правительства приведена в порядок вся спортивная база: отремонтирован легкоатлетический манеж, игровой зал, раздевалка, городошная площадка. Построена новая спортплощадка у стадиона «Олимп», обновлено футбольное поле и спортивный инвентарь.

Соблюдая полувековые традиции сельских областных спартакиад, хозяева вручили почетным гостям праздника и командам угощение. Но не традиционные хлеб-соль, а тарский брусничный пирог. Для пирога использована мука, которая получена из зерна с тарской пашни, заложенной 425 лет и положившей начало сибирскому хлебопашеству.

На стадион были доставлены главные символы праздника – флаг и огонь. Флаг внесли сильнейшие представители мотоспорта Владимир Бурлевич, Павел Попов, Александра Агибалова и Максим Пинигин.

Огонь праздника в этом году был доставлен в Тару необычным образом – его привез по Иртышу экипаж яхты «Сибирь» под руководством капитана судна Сергея Щербакова. Доставка факела из Омска в Тару стала первым этапом историко-просветительской экспедиции «Открываем Сибирь заново». Приняли эстафету огня спортивные семьи Барсуков и Григорьевых, что очень символично, ведь 2024-й объявлен Президентом нашей страны Владимиром Путиным Годом семьи.

До 14 июля включительно в Таре будут разыграны медали в 7-ми видах программ: легкой атлетике, автомногобрье, мотокроссе, волейболе, гиревом спорте, дзюдо и футболе.