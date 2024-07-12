12 Июля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жителям уральских городов, заваленных мешками с мусором, проведут перерасчет за вывоз ТКО

Прокуратура потребовала от регионального оператора ООО "ТБО "Экосервис" перерасчета платы за вывоз мусора, в котором сейчас утопают города западной части Свердловской области. Речь идет о жителях Первоуральска, Ревды, Дегтярска, Полевского, Кировграда, Новоуральска и Верхнего Тагила.

"В ходе проверки подтверждены факты нарушения региональным оператором периодичности вывоза коммунальных отходов (крупногабаритных отходов) с контейнерных площадок, в связи с чем прокуратура внесла представление директору ООО "ТБО «Экосервис" с требованиями о незамедлительной организации уборки мест накопления отходов, а также проведении жителям перерасчета платы за оказание услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность", - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Там также добавили, что горожане имеют право в инициативном порядке обратиться к оператору с заявлениями о производстве перерасчета за оказание услуги ненадлежащего качества.

Помимо этого, в истории появилось второе дело, но уже административное и в отношении главного инженера ООО "ТБО "Экосервис" - по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления) и ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).

Ранее по материалам природоохранной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Областная прокуратура взяла расследование на контроль.

"Органами прокуратуры дополнительно организованы проверки в отношении операторов по транспортированию отходов ООО "Орион", ООО "Вывоз отходов", ООО "Экотехпром" и оператора по размещению отходов ООО "Горкомхоз". Надзорные мероприятия продолжаются", - добавили в ведомстве.

Напомним, еще в начале июня жители Первоуральска обратились к властям из-за невывоза мусора в городе. Между тем, такая проблема возникла по всей западной части Свердловской области.

Теги: ТБО Экосервис, ТКО, мусор, прокуратура, перерасчет


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