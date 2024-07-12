Депутат Госдумы: Замедление WhatsApp уже применяется, следующий этап – блокировка

В Госдуме считают, что мессенджер WhatsApp может быть заблокирован в России, поскольку "продолжает игнорировать требования об ограничении распространения призывов к участию в экстремистских акциях внутри мессенджера".

"Технологические меры, такие как замедление, уже применяются к WhatsApp. Следующим шагом вполне может стать и блокировка, пока такое решение не принято", - заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

"Я не думаю, что для нас сейчас имеет смысл сосредотачиваться только на WhatsApp. Как я уже говорил, к концу этого года или в начале следующего у нас вступят в силу новые правила верификации пользователей и модерации контента. Мы посмотрим, как разные площадки и мессенджеры их соблюдают, а потом уже будем принимать комплексные меры", - заявил Немкин в интервью "Парламентской газете".