У нас есть возможность заблокировать Telegram полностью – Госдума

В Госдуме предположили, что Telegram в России может быть "полностью заблокирован". Это может произойти в том случае, если администрация мессенджера не пойдет на борьбу с анонимностью и не станет вводить верификацию при регистрации, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

"Будем рассматривать другие меры воздействия, вплоть до замедления и блокировки. Вы не забывайте, что за шесть лет мы сильно продвинулись в технологическом плане. Сейчас у нас есть возможность заблокировать Telegram полностью. Но, повторюсь, я думаю, до этого все же не дойдет", - сказал Немкин в интервью "Парламентской газете".

Ранее в России Telegram уже блокировался, но доступ к нему легко восстанавливался через VPN, а на части территорий он работал и без дополнительных средств.