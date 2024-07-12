В чувашском монастыре умерла актриса Любовь Стриженова

В Чувашии умерла монахиня Иудифь – актриса Любовь Стриженова.

"На 83 году жизни отошла ко Господу монахиня Иудифь – актриса Любовь Стриженова", - написал на своей странице "ВКонтакте" монах Свято-Троицкого мужского монастыря Аристоклий Набокин.

ТАСС уточняет, что отпевание монахини пройдет 15 июля. Стриженова служила в женской общине при Свято-Троицком мужском монастыре в Алатыре. Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РФ Любовь Стриженова родилась 6 августа 1940 г. Окончила Школу-студию МХАТ, с 1963 г. стала актрисой МХАТа. Работала на Всесоюзном радио, где вела передачу "Взрослым о детях". В 2008 г. ушла в Алатырский монастырь в Чувашии, получив в постриге имя Иудифь.