МИД: России неизвестно о "мирном плане" Трампа по Украине

России ничего не известно о "мирном плане" бывшего президента США Дональда Трампа по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

При этом, отметил дипломат, сигналы, которые поступают "в публичном пространстве со стороны бывшего президента США, нами тщательно фиксируются".

Как сообщалось, ключевые советники Дональда Трампа по внешней политике подготовили для потенциального президента США план урегулирования российско-украинского конфликта. В Кремле отметили, что данные инициативы должны учитывать ситуацию на поле боя.