Депутат Яровая пообещала серьезное ужесточение миграционного законодательства

Все преступления, связанные с организацией нелегальной миграции, будут отнесены к тяжким и особо тяжким. Об этом заявила сегодня вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она пообещала дальнейшее ужесточение законодательства в сфере миграции.

Читайте также: В России нелегальных мигрантов не допустят к сервисам такси и доставки

Из ее слов следует, что в Госдуме разработали ряд законопроектов, которые касаются "нескольких важнейших направлений" в этой области. И в течение недели все уполномоченные министерства и службы дадут свое заключение. Так, статус незаконного мигранта будет отнесен к категории отягчающих обстоятельств при совершении преступлений.

В частности, будет внесен законопроект, который запретит посредничество при организации экзаменов для иностранцев на знание русского языка. Также будет введена внесудебную блокировка рекламы, услуг о любых формах получения документов вне тех процедур, которые законом установлены для иностранных граждан.

Напомним, Яровая возглавляет рабочую группу по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики.