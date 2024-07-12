Мишустин призвал правительство "активнее заниматься урегулированием инфляции"

Премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин призвал подчиненных "активнее заниматься урегулированием инфляции", которая, по его данным, на 1 июля составила 4,5%.

"Несмотря на летний период, нужно постоянно мониторить макроэкономическую ситуацию, при необходимости оперативно корректировать наш план действий в этой сфере и, конечно, во взаимодействии с Банком России", - сказал премьер.

Стоит отметить, что уже 26 июля вопросом действительно займется Центральный банк, который намерен бороться с инфляцией как умеет – повышением ключевой ставки на процент или два. Стоит отметить, что регулятор наблюдает инфляцию, которая значительно отличается от данных правительства.