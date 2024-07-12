Автопарк паллиативной службы медицинской сферы Новосибирской области вырос в 2 раза

Ключи от 10 внедорожников вручили медикам заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов и министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Машины предназначены для выездных патронажных бригад новосибирских поликлиник и районных больниц, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Новые «Нивы» получили Бердск, Барабинск, Черепаново, Кольцово, Карасук, Новосибирск: поликлиника № 24, поликлиника № 22, городская клиническая больница № 2. Детскому лечебно-реабилитационному центру (г. Новосибирск) передали два автомобиля.

Вручая ключи от машин представителям медорганизациям, Сергей Нелюбов напомнил, что Правительство Новосибирской области в 2020 году утвердило программу «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Новосибирской области», и обеспечение выездной патронажной службы автомобилями – одно из ее приоритетных направлений.

«У нас ведется системная работа по улучшению качества и доступности паллиативной помощи именно на дому. В регионе создано 20 бригад для выезда к взрослому населению и 10 бригад – детских. Конечно же, возможности, оперативность, качество, доступность оказания этой медицинской услуги зависит от средств передвижения. Поэтому в течение последних лет выделяются средства на приобретение автомобилей. За 22-23 годы было куплено 9 автомобилей. А в этом году – сразу 10 – за счет федерального и областного бюджетов. То есть теперь патронажная служба располагает 19 машинами. В следующем году мы планируем закупить еще 5 автомобилей», – подчеркнул заместитель Губернатора.

Помимо выездных бригад в государственных поликлиниках и больницах Новосибирской области открыты 36 амбулаторных паллиативных кабинетов (в 2023 году их было 27). Развернуты 149 стационарных паллиативных коек (в 2023 году функционировало 126 паллиативных коек для взрослых и детей), в течение этого года будет открыто еще 30 специализированных коек. Действует дневной стационар на 15 коек. В прошлом году в нашем регионе врачи паллиативной службы выезжали на дом к неизлечимым пациентам 34 тысяч раз. В 2024 году за первые 6 месяцев патронажные бригады совершили уже более 23 тысяч выездов.