Электробус "Генерал" продолжит курсировать по улицам Екатеринбурга

Новый электробус "Генерал" продолжит курсировать по улицам Екатеринбурга даже после окончания "Иннопрома". Об этом в своих соцсетях заявил глава города Алексей Орлов.

Ранее предполагалось, что новый общественный транспорт введут только на время международной выставки. Он должен был довозить местных жителей и гостей от станции "Ботаническая" до "Екатеринбург-ЭКСПО", где и проходил "Иннопром". Однако сегодня стало известно, что "Генерал" остается в городе и будет возить пассажиров по маршруту №50 (ТЦ "Лента" - УрФУ).

Ожидается, что электробус выйдет на рейс 17-18 июля.