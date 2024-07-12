В ДТП на Чуйском тракте погиб замминистра энергетики Алтайского края

В ДТП на 218-м километре Чуйского тракта погиб заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. Он находился в автомобиле Toyota Camry, который вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с Lada Largus. По предварительным данным, погиб водитель отечественной машины, его пассажиры, в том числе ребенок, пострадали, также госпитализирован водитель иномарки.