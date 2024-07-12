В Вологде арестован предполагаемый подельник экс-мэра

В Вологде арестован 43-летний адвокат, которому вменяют мошенничество в составе организованной группы, в которую входил бывший глава Вологды, экс-депутат Вологодского заксобрания и Госдумы Евгений Шулепов.

Речь идет о мошенничестве, которое связано с получением подконтрольными Шулепову организациями из муниципальной собственности различных объектов недвижимости общей стоимостью не менее 90 млн руб. По версии следствия, недвижимость потом продали, а деньги поделили между членами сообщества.

Адвокат арестован до 8 сентября 2024 г., сообщает пресс-служба судов Волгоградской области.